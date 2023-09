Terremoto di magnitudo 7 in Marocco | oltre 800 morti e più di 650 feriti

(Di sabato 9 settembre 2023) Scene di panico, danni ingenti e un numero di vittime elevatissimo, destinato ad aumentare nelle prossime ore. E' stata una notte da incubo quella vissuta dal, colpito da undevastante. Il sisma, di intensità pari a 7 sulla scala Richter, ha avuto il suo epicentro a 72 chilometri a sudest della città di Marrakesh, a una profondità di 10 chilometri. Secondo i media locali è stato il più forte mai registrato nel Paese. Il bilancio, confermato dal ministero dell'Interno, è ancora provvisorio: almeno 820 ie 672 i, 205 dei quali versano in gravi condizioni. Al momento non sarebbero rimasti coinvolti cittadini italiani nel Paese, ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La Farnesina, comunque, continua a seguire la situazione minuto per minuto. Edifici sbriciolati Le mura della ...

...Ilin Marocco "è stato il più potente registrato in quell'area da quando si studiano i fenomeni sismici, anche se va ricordato che l'evento in Turchia, di un grado superiore (7,8, ...Il bilancio delle vittime del violentoche ha colpito il Marocco la notte scorsa è aumentato a quota 820: lo scrive il media ... La scossa di7 secondo l'Istituto nazionale di ...Le telecamere di sicurezza hanno registrato i primi momenti della forte scossa didi7.0 che ha colpito nella notte il Marocco. A Marrakech la terra trema, iniziano a crollare i palazzi e le persone corrono in strada nel panico tra detriti e ...

Rabat, 9 set. (Adnkronos/Dpa) – Devastante terremoto di magnitudo 7 oggi in Marocco. Almeno 820 i morti e 672 i feriti secondo le ultime news della tv di stato Al Aoula. Tra i feriti, molte persone ...(Adnkronos) – Il terremoto in Marocco “è stato il più potente registrato in quell’area da quando si studiano i fenomeni sismici, anche se va ricordato che l’evento in Turchia, di un grado superiore (m ...