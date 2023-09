Terremoto di magnitudo 7 in Marocco | oltre 630 i morti - Video

(Di sabato 9 settembre 2023) Rabat, 9 set. (Adnkronos/Dpa) - Devastanteinoggi 9 settembre 2023. Almeno 632 ie i 329 i feriti stando al ministero dell'Interno di Rabat citato dall'emittente Al Aoula. Tra i feriti, ha precisato la Tv, 51 versano in gravi condizioni. Il sisma, ha riferito l'Us Geological survey, è stato di6.8 della scala Richter e l'epicentro è stato localizzato 70 chilometri a sudovest di Marrakesh, ad una profondità di 18.5 chilometri. Secondo il Centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnica (Cnrst) di Rabat laè stata di grado 7 sulla scala Richter. Si tratta delpiù grave che abbia mai colpito il paese, secondo i media. La scossa si è sentita con particolare intensità a Marrakesh, Agadir, Rabat e Casablanca. Ll'emittente ...

