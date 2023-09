Terremoto di magnitudo 7 in Marocco | oltre 300 morti e 150 feriti

(Di sabato 9 settembre 2023) 09 set 08:35 La Farnesina monitora la situazione: "In contatto con le autorità locali" La Farnesina, con l'ambasciata d'Italia ine il Consolato generale d'Italia a Casablanca, monitorano la ...

Il 24 febbraio 2004 undi6,3 gradi della scala Richter aveva scosso la provincia di Al Hoceima, 400 km a nord - est di Rabat, uccidendo 628 persone e provocando ingenti danni ...Una forte scossa di7 della scala Richter - ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando 296 morti e oltre 150 feriti. Il primo bilancio e' stato fatto dal ministro dell'Interno ...A Marrakech la gente e' rimasta a dormire in strada dopo la forte scossa di7 della scala Richter - che ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando 296 morti e oltre 150 feriti. Il primo bilancio e' stato fatto dal ministro dell'Interno ...

Una forte scossa di terremoto - magnitudo 7 della scala Richter - ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando 296 morti e oltre ...A Marrakech la gente e' rimasta a dormire in strada dopo la forte scossa di terremoto - magnitudo 7 della scala Richter - che ha colpito la ...