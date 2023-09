Terremoto di magnitudo 6 0 sull’isola indonesiana di Sulawesi | profondità di 9 | 9 chilometri

(Di sabato 9 settembre 2023) Una scossa didi6.0 si è verificata nei pressi dell’isoladialle 9.43 locali (le 16.43 in Italia) a unadi 9,9. A riferirlo è l’Usgs, l’istituto geologico statunitense che si occupa di monitorare le scosse diglobali, che ha segnalato l’epicentro nei pressi di Donggala. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MARRAKECH (MAROCCO) - Marocco sotto shock per ildi6.8 avvenuto dieci minuti dopo le 23 di ieri (8 settembre) a una profondità di 10 km, a circa 70 chilometri da Marrakech, che ha provocato danni e centinaia di vittime . L'...La scossa, di7, alle 23:11 di venerdì 8 settembre: durata circa 30 secondi, è stata sentita lungo tutta la dorsale dell'Atlante. Epicentro a 16 km dal villaggio Tata N'Yaaqoub, nel municipio di Ighil, 72 ...La scossa di7.0 della scala Richter è stata registrata alle 23.11 di ieri. I feriti sono 1.204. L'epicentro è stato localizzato a 72 chilometri da Marrakech. Mattarella: 'Immensa tristezza, disponibili ...

Dopo il terremoto di questa mattina in Marocco, paura anche dall'altra parte del mondo. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 si è verificata in Indonesia, nei ...(LaPresse) – Una scossa di magnitudo 6.0 è stata registrata sull’isola di Sulawesi, in Indonesia, precisamente nella zona della penisola di Minahasa. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e ...