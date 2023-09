Terremoto devastante in Marocco | la terribile scossa da 6 8 causa almeno 300 morti

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 settembre 2023) Fortediin. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una magnitudo del 6.8 e una profondità di 10 chilometri. Le prime rilevazioni hanno localizzato l'epicentro a 78 chilometri a sud-ovest di Marrakech, in particolare nelle montagne dell'Atlante a sud di Marrakech e ad ovest di Oukaimeden, una famosa località sciistica marocchina, nonché vicino a Toubkal, la vetta più alta del Nord Africa. Laha colpito vicino alla costa occidentale del paese. Il ministero dell'Interno delha dichiarato che296 persone sono morte nelle province vicine al luogo in cui si è verificato il tremendo. Inoltre, 153 persone ferite sono state inviate agli ospedali per cure. Il ministero ha sottolineato che ...