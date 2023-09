Terremoto | come stanno gli italiani in Marocco

(Di sabato 9 settembre 2023) Ildi magnitudo 7 che si è verificato nella serata di ieri inha un bilancio drammatico: ci sonotra le vittime? È quello che si chiedono in molti. A rispondere al quesito ci ha pensato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani in collegamento con la trasmissione Omnibus su La7.in, ci sonotra le vittime? Interviene Tajani Il ministro degli Esteri sta seguendo l’evolversi della situazione in, mantenendo costantemente i contatti con l’ambasciata di Rabat e il consolato a Marrakech. “Al momento non abbiamo notizia diferiti”, ha fatto sapere il ministro. Gliche al momento si trovano nel Paese terremotato sono 200, assicurando ...

Non arriviamo in ogni caso a quanto successo con i terremoti appenninici... Lì c'è stato un... che ha alterato lo sforzo sulla faglia limitrofa, che era già ... ...1624 a Fez è avvenuto un... devastante', ha sottolineato il sismologo. Vale a dire che a sud si trova la placca africana, la cosiddetta 'Africa stabile', 'un continente che si muove quasi...

(ANSA) - MARRAKESH, 09 SET - E' aumentato a 632 morti e 329 feriti il bilancio del terremoto che ha colpito il Marocco: lo ha reso noto il ministero dell'Interno del Paese. Secondo il nuovo bilancio ...Non potevamo né sederci né stare in piedi. Allora, siamo scappati fuori casa, lo stesso come tutte le altre persone. Davvero il terremoto è stato molto forte". "Siamo stati sorpresi da una vibrazione ...