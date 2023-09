Terremoto | catastrofe in Marocco | la “sincera gratitudine” del console a Bari per l’attenzione dal territorio pugliese Oltre mille morti

(Di sabato 9 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Vincenzo Abbinante: IlVincenzo Abbinante esprimeper le gentili parole e la preoccupazione che sono state manifestate dalin seguito al recentein. Il vostro gesto di solidarietà è stato molto apprezzato. Con la suddetta si informa che, nonostante l’evento sismico, il Regno delsta affrontando la situazione con determinazione e resilienza. La vostra preoccupazione e il vostro supporto sono segno di amicizia e cooperazione che rafforza i legami tra le nostre nazioni. Si ringrazia per il vostro impegno e la vostra attenzione in questo momento di difficoltà. Nelle prossime ore sarà sua premura,coordinato da sua eccellenza Youssef Balla ...

Si teme una: per i media marocchini è il sisma più potente che abbia mai interessato il ... non è la prima volta che il Marocco è colpito dal: il 24 febbrario 2004 un sisma di ...... presidente di Anci Umbria e sindaco di Deruta, appresa la notizia del forteche ha ... sarà aggiunto all'ordine del giorno un momento di confronto e di riflessione su questa. ...... il Papa - in un telegramma di cordoglio inviato a suo nome dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin - esprime la sua 'comunione orante di fronte a questanaturale'. 'Rattristato ...

Zaia: «Terremoto in Marocco una catastrofe, vicini a a tanti nostri corregionali». La Regione mette a disposizione la Protezione Civile PadovaOggi

Papa Francesco affida a un telegramma il sui cordoglio per le vittime del terremoto che ieri sera ... il pontefice esprime la sua «comunione orante di fronte a questa catastrofe naturale». Bergoglio, ...“Appreso con dolore del sisma che ha violentemente colpito il Marocco”, il Papa – in un telegramma di cordoglio inviato a suo nome dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin – esprime la sua ...