Tennis | Davis Pietrangeli ' Sinner out? Di Berrettini nessuno parla'

(Di sabato 9 settembre 2023) Il capitano del team del '76: "Infortuni? Oggi si gioca troppo". ROMA - "non può giocare in Coppa, perché si è infortunato, magli dice niente. Se, che secondo me ...

... leggendario tennista azzurro, ai microfoni dell'Italpress, in un'intervista alla vigilia del suo novantesimo compleanno, spegne le polemiche sull'assenza di Jannik Sinner nei match diin ...In attesa della Coppaall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) la prossima settimana (dal 12 al 17 settembre), per chi ama ill'appuntamento, dal 6 al 10 settembre, è al Fantini Club ......piccata la risposta del capitano non giocatore della, Filippo Volandri, "un ingrato". Vicenda comunque stonata. Un male Nazionale senza antidoto da una parte e dall'altra. E con ilsiamo ...

La maglia azzurra e la Coppa Davis meritano più rispetto La Gazzetta dello Sport

“Se piove, rimandiamo. La mia vita”, pubblicato dalla casa editrice Sperling & Kupfer, è disponibile nelle librerie e negli store digitali dal 5 settembre ...Il rovente botta e risposta tra Fognini e Volandri, la strana rinuncia di Sinner: così si danneggia l’immagine della Nazionale ...