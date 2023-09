Tennis | Barazzutti bacchetta Volandri | “Non è in grado di gestire la squadra Ha bisogno di una medicina”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) Parlare di un clima teso è quasi un eufemismo in relazione alle polemiche che ci sono state in merito alle convocazioni di Filippoper la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Il capitano non giocatore toscano ha rivoluzionato la formazione che in un primo momento aveva scelto per affrontare dal 12 al 17 settembre Canada, Cile e Svezia a Bologna.ha dovuto rinunciare a Jannik Sinner e a Matteo Berrettini: il primo ha deciso di rifiutare la convocazione per le scorie della lunga partita contro Alexander Zverev negli ottavi di finale degli US Open (persa al quinto set dopo quasi cinque ore di gioco); il secondo si è infortunato alla caviglia proprio a New York e dovrà restare fermo al meno un mese e mezzo. Contrarietà c’è stata per il “No” di Sinner, ma ancor di più per il taglio di Fabio Fognini in favore di Andrea Vavassori, ...