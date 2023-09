Tassa su extraprofitti delle banche | per i tecnici del Senato dubbi di costituzionalità Un guaio in più per il governo

(Di sabato 9 settembre 2023) L'eventuale violazione del dettato della Carta dellazione degli, spiegano, "potrebbe essere dichiarata dopo l'avvenuto introito e la conseguente spesasomme in questione, il che determinerebbe un peggioramento dei saldi". In altre parole, un buco nei conti

Leggi Anchesuglialle banche, Meloni: ho deciso io - 'Autunno caldo Governo sta facendo il massimo' Lavoro e donne Il centro del discorso della premier 'è proprio lavorare per ...I titoli di Stato Lasuglidelle banche non dovrà in alcun modo toccare i titoli di Stato detenuti dalle banche. Va in questa direzione uno dei filoni degli emendamenti che le ...Sulladeglibancari , le aziende hanno 'il dovere di contribuire al benessere comune', commenta Rustichelli, che fa una proposta: 'Se le banche restituissero ai loro depositanti ...

Senato, i tecnici accendono un faro sulla costituzionalità della tassa sugli extraprofitti delle banche Corriere della Sera

L'eventuale violazione del dettato della Carta della tassazione degli extraprofitti, spiegano, "potrebbe essere dichiarata dopo l'avvenuto introito e la ...Non ha prodotto ancora un euro di gettito, ma l’obiettivo di Lega e Forza Italia è dimezzare l’impatto – specie per qualche istituto – della tassa sui cosiddetti “extraprofitti” delle banche, spuntata ...