Tancredi Palmeri | “De Laurentiis si crede un Dio Dove Sono i Rinnovi Promessi?”

(Di sabato 9 settembre 2023), giornalista di Sportitalia, critica aspramente il presidente del Napoli, Aurelio De, per alcune dichiarazioni e i mancaticontrattuali. NOTIZIE CALCIO NAPOLI., noto giornalista di Sportitalia, non ha usato mezzi termini nel suo recente editoriale riguardante Aurelio De, il carismatico presidente del Napoli. Secondo, Desta giocando un ruolo troppo prominente, oscurando persino le prestazioni della sua squadra con dichiarazioni audaci e spesso polemiche. Palmenri: “DeSi Sente un Dio” “Quando vinci uno scudetto, è normale sentirsi un domineddio,” ha esordito, riconoscendo i successi di De ...

ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieSi sofferma sulla paradossale situazione del Napoli campione d'Italianel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principaliLa graduatoria, redatta dal Cies, ha attirato l'attenzione del giornalista, che l'ha condivisa sul suo account Twitter:

Palmeri: 'De Laurentiis si sente domineddio, c'è un rischio in agguato' AreaNapoli.it

Il giornalista Tancredi Palmeri ha messo in evidenza la situazione contrattuale dell'attaccante georgiano del Napoli Kvicha Kvaratskhelia.Tancredi Palmeri ha messo in evidenza la situazione attuale di casa Napoli soffermandosi sui rinnovi che non sono stati ancora ufficializzati.