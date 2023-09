Tajani | ' pronti ad aiutare | nessun italiano ferito'

(Di sabato 9 settembre 2023) "Sono vicino al Marocco per il tragico terremoto che ha seminato morte e distruzione. L'Italia è pronta ad, anche per le fasi di soccorso, le autorità marocchine in questi momenti difficili. ...

Sono circa 200 gli italiani che risultano presenti nel Paese in questo momento, ha aggiuntoche è in contatto costante con l'ambasciata a Rabat e il consolato a Marrakech per dare massima ...... 'adesso vediamo come evolve la situazione', ha affermato. 'Probabilmente si tratta di una ... come intendono muoversi le autorità del Marocco, ma noi siamoa fare assistenza nel modo più ...Ue: 'a dare al Marocco tutti gli aiuti necessari' - L'Unione europea è pronta a fornire al ...: 'Circa 200 italiani nella zona del sisma, per ora nessun ferito' - 'Al momento non abbiamo ...

