Svizzera rimontata all’ultimo secondo No vittoria per Sommer

(Di sabato 9 settembre 2023) Lapareggia col risultato di 2-2 contro il Kosovo in trasferta. Yannnon riesce a tenere il quarto clean sheet consecutivo in stagione. SUCCESSO – Lanon va oltre il 2-2 contro il Kosovo. La nazionale di Yannpareggia nonostante la doppietta del centrocampista del Bologna Remo Freuler. L'ex Atalanta ha segnato prima al 14? poi al 79? con il contributo di Amir Rrahmani. Il portiere dell'Inter non è riuscito a mantenere la porta inviolata per la quarta volta consecutiva in stagione, Vedat Muriqi lo ha bucato al 65? e clamorosamente al 95?. 11 punti nel Gruppo I per la, la qualificazione è comunque vicina.