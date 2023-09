Superenalotto | centrato un 5 record | chi è il fortunato e quanto è il suo valore

Leggi su tvzap

(Di sabato 9 settembre 2023) Giornata fortunata quella di ieri in fatto di numeri. Nel concorso n.117 di venerdì 8 settembre delsono stati estratti 5 numeri che hanno messo in tasca una cifra da capogiro ad un uomo o donna. Anche se il “6” non è stato, ilsi può Leggi anche: Leggi anche:il 5 al, chi è ilè il suoIeri sera alsono stati estratti 5 numeri, gli stessi giocati da un italiano. La soddisfazione di vincere è già un traguardo, ma mettere in tasca la modica cifra di 122.909,09 euro ti cambia la vita. (continua dopo la foto) Leggi anche: Fratello e sorella muoiono insieme nel giro di due giorni: cos’è successo La ...