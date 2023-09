Superbike | GP Francia 2023 | sorpresa Gerloff! Lo statunitense conquista la Superpole | 2° Bautista | 3° Rinaldi

È il pilota nordirlandese sei volte campione del mondo a far segnare il miglior tempo nel venerdì di libere in, nono round stagionale del Mondialeche segna la ripresa dopo la pausa ...Unache arriva inprofondamente trasformata dal mercato, con il passaggio di Rea in Yamaha come principale scossa, ma dove l'uomo da battere resta Bautista. Lo spagnolo infatti ...... gara MotoGP Ore 15: Zona Rossa Ore 16: Race Anatomy MotoGP SBK : IL ROUND DILIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MAX, IN STREAMING SU NOW Venerdì 8 settembre Ore 10.25: FP1Ore 14.

Superbike Francia, Prove 3: Bautista ci pensa lui, straccia-record! Corse di Moto

SBK Gp Francia Magny-Cours Superpole - Garrett Gerloff si è aggiudicato la pole del Gran premio di Francia, nono round del Mondiale Superbike in programma questo week-end sul tracciato di Magny-Cours.Il texano conquista la prima partenza al palo in Superbike siglando il nuovo primato del tracciato di Magny-Cours. In prima fila Bautista e Rinaldi ...