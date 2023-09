Superbike | Francia Razgatlioglu resiste a Rinaldi e vince Gara 1

...- COURS () - Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) ha vinto una Gara 1 emozionante a Magny - Cours nel Pirelli French Round, nono appuntamento stagionale del Mondiale. ...Latornerà in pista domani con gli altri due eventi della Superpole Race e di Gara - 2, rispettivamente in programma alle 11:00 e alle 15:15, entrambe in diretta su Sky Sport Arena. ...La prima di Gerloff Risultato incredibile nella Superpole del Round di, il primo di questa stagione dopo la lunga pausa estiva: ad aver conquistato il miglior ...della sua carriera in,...

Superbike Francia: Ducati stoppa Bautista, Toprak si prende gara 1 Corse di Moto

Acceso testa a testa nella gara del sabato sul circuito francese MAGNY-COURS (FRANCIA) (ITALPRESS) - Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha ...Toprak Razgatlioglu si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Francia, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale superbike 2023, andando a riaprire i discorsi anche a livello di titolo iridato. Su ...