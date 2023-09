Su Instagram c’è posto per tutti | anche per l’informazione in ambito medico Lo dimostra acqua Fonte Essenziale

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 9 settembre 2023) Quando si pensa ai social network, la prima cosa che viene in mente è l’intrattenimento. D’altronde, come utenti, accediamo ai nostri profili social ogniqualvolta desideriamo rilassarci, distrarci, far calare il nostro livello di attenzione. Dunque, in teoria, non ci aspetteremmo di trovare, leggere o riprodurre contenuti informativi. Eppure, da qualche anno a questa parte – e lo abbiamo vistoattraverso il monografico dedicato al giornalista Lorenzo Tosa –i social network si sono affermati come uno spazio in cui possano coesistere informazione e intrattenimento. Per queste ragioni,un brand autorevole comeha pensato di affidarsi all’influencer marketing per diffondere i benefici e le proprietà del suo prodotto attraverso la credibilità de lanutrizionistaincucina. ...