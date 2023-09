Studentessa bocciata e riammessa dal Tar con 4 insufficienze | “La scuola ha adottato troppo tardi il PDP”

Aveva ben quattro insufficienze, motivo per il quale era stata. Ma, grazie ad un ricorso al Tar, una quindicenne di Lodi potrà passare all'anno ...ha dato ragione alla, in quanto a ...Recentemente, il TAR Lazio ha affrontato questo problema in un caso che riguardante unadella prima mediadai suoi professori, nonostante avesse mostrato un miglioramento nelle ...L'ultimo caso riguarda la madre di unadi un liceo artistico di Ravenna che è stataa settembre, che si è addirittura rivolta ai carabinieri per denunciare l'ingiustizia che ...

Lodi, studentessa bocciata vince il ricorso al Tar: «Deficit cognitivo ma la scuola non l'ha supportata. Va promossa» Corriere Milano

I giudici amministrativi della Lombardia sul caso di una alunna al terzo anno. Il legale della famiglia: "Oltre all'aspetto didattico, va considerato ...Il 14 settembre gli studenti sardi di ogni ordine e grado tornano in aula. Cerchiamo di tracciare un quadro della situazione dell'istruzione in Sardegna a partire dall'analisi dei dati del Ministero ...