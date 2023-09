Strage di Brandizzo | il caposquadra dei 5 operai | Salvo grazie a un martello

(Di sabato 9 settembre 2023) Andrea Girardin Gibin, ildella Sigifer indagato per l'incidente ferroviario, avrebbe raccontato ad alcuni conoscenti di essersi salvato per miracolo: "Ho visto i fari del treno e sono saltato sull'altro binario"

Leggi Anche, è giallo sulla telefonata di Massa poco prima della: 'Ho il lavoro sul binario, hanno il pass' 200 denunce in 9 giorni La tragedia diha scatenato un'ondata di ... Gli inquirenti lavorano per ricostruire i minuti prima dell'incidente costato la vita a 5 operai e stabilire ruoli e responsabilità di ciascuno. Un altro operaio in Procura: 'Ho rischiato di morire ...

Andrea Girardin Gibin, il caposquadra della Sigifer indagato per l'incidente ferroviario, avrebbe raccontato ad alcuni conoscenti di essersi salvato per miracolo: "Ho visto i fari del treno e sono sal ..."Stavamo lavorando sui binari. Uno dei ragazzi mi ha chiesto di passargli un martello. Mi sono sollevato e ho fatto due passi. È stato in quel momento che ho visto i fari del treno, d’istinto sono sal ...