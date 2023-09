Strage di Brandizzo | “Ho chiesto un martello e così mi sono salvato” | il racconto del caposquadra Andrea Girardin Gibin

(Di sabato 9 settembre 2023) “salvo grazie a un”:le parole didel gruppo di cinque operai deceduti nell’incidente dila sera del 30 agosto, indagato insieme ad un collega per per omicidio plurimo e disastro ferroviario con dolo eventuale. Dalle sue parole emerge la consapevolezza di essere andati tanto vicini alla morte ed essere salvi solo grazie ad un puro caso, una fatalità. “Stavamo lavorando sui binari. Uno dei ragazzi mi hadi passargli unmisollevato e ho fatto due passi. È stato in quel momento che ho visto i fari del treno, d’istintosaltato sull’altro binario” ha raccontato al Corriere ...

Fer, l'azienda di Borgo Vercelli dove lavoravano le cinque vittime travolte dal treno ala notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto scorsi. Lui è operaio di primo livello. Tradotto: non ...... il caposquadra della Sigifer indagato per omicidio plurimo e disastro ferroviario con dolo eventuale, scampato per un soffio alladi. I magistrati della procura di Ivrea, titolari ...Leggi Anche, è giallo sulla telefonata di Massa poco prima della: 'Ho il lavoro sul binario, hanno il pass' 200 denunce in 9 giorni La tragedia diha scatenato un'ondata di ...

Una settimana fa il Piemonte, e l’intero Paese sono rimasti sconvolti da una vera e propria strage, quella di Brandizzo, in cui a perdere la vita sono stati cinque operai falciati da un treno: Kevin ...(LaPresse) "Io credo che ci sia un problema nel nostro Paese non di norme ma di controlli. Quando Giorgio (Airaudo, il segretario della ...