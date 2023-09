(Di sabato 9 settembre 2023)hato il suoinpresso il complesso industriale di Mirafiori, Torino.Si tratta del più grande centro di questo tipo ine uno dei più grandi in Europa Questo centro innovativo ha richiesto un investimento di 40 milioni di euro; amplia le capacità dinella progettazione, sviluppo e test dei pacchi batteria, moduli, celle ad alta tensione e software destinati a alimentare i futuri veicoli dei marchi. Ildi Mirafiori impiegherà oltre 100 tecnici, principalmente lavoratori specializzati di, che si occuperanno di: condurre test ...

a Mirafiori il Battery Technology Center, il primo del gruppo al mondo, per lo sviluppo di batterie, pacchi e moduli, per i modelli europei. L'investimento è di 40 milioni di euro ...Al suo interno lavoreranno oltre 100 tecnici , la maggior parte dei quali sono lavoratori specializzati di, che condurranno stress test climatici, prove di durata del ciclo vita, lo ...IL NUOVO CENTRO Com'è strutturato il nuovo Battery Technology Centerspiega che la struttura si estende su una superficie di 8.000 metri quadri, distribuiti su tre livelli. Il cuore del ...

Stellantis inaugura in Italia il suo primo Battery Technology Center LA STAMPA Finanza

Il marchio Stellantis ha inaugurato il suo primio Battery Technology Center in Italia presso il complesso industriale di Mirafiori, Torino.Il futuro delle batterie passa da Torino. È a Mirafiori, in corso Settembrini, che nasce il Battery Technology Center: il primo di Stellantis per sviluppare e testare celle e pacchi batteria destinati ...