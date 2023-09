Starfield parte col botto ma non mancano critiche costruttive e giustificate

(Di sabato 9 settembre 2023), il nuovo titolo spaziale firmato Bethesda, ha attirato l’attenzione del mondo dei giocatori. Mentre molti celebrano l’epica avventura tra le stelle, nonvoci dissonanti che evidenziano alcune sfide e controversie che il gioco deve affrontare.– Gamerbrain.netL’Arduo Volo tra le Stelle Molte discussioni hanno riguardato l’approccio diai viaggi spaziali, con alcuni giocatori che esprimono il desiderio di un’esperienza più “fluida” simile a quella offerta da No Man’s Sky. Tuttavia, passare senza soluzione di continuità da un pianeta all’altro si rivela una sfida titanica persino per un titolo di nuova generazione. Il nodo della questione si trova altrove: le schermate di caricamento emergono tra la salita e la discesa dalla nave, all’entrata nella maggior ...

Durante lo showcase sono previsti trailer e annunci a tema Xbox incentrati su videogiochi giapponesi, più un breve aggiornamento dadi Bethesda (verosimilmente collegato al lancio di)...Ad esempio, la maggiordelle navi divanta una gravità artificiale che consente ai passeggeri di camminare normalmente come se si trovassero sulla superficie di un pianeta. "Sembra ...C'è grande rispetto dadegli sviluppatori anche per alcune nozioni scientifiche: ad esempio l'... Per quanto riguarda l'esplorazione spaziale vista nel gioco: sarà mai così Dipende!è ...

Recensione Starfield, parte 1: prime impressioni ottime! HDblog

Un video di ElAnalistaDeBits confronta Starfield in risoluzione nativa, con l'applicazione di AMD FSR 2.0 e con quella di NVIDIA DLSS 3.5.Todd Howard "ordina" all'utenza di migliorare il proprio PC per poter giocare a Starfield, e il pubblico è diviso tra chi mema e chi si infuria.