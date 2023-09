Sport in tv oggi sabato 9 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023), ci aspetta una giornata ricca di. Ci sarà un doppio confronto tra Italia e Macedonia del Nord: prima agli ottavi di finale degli Europei di volley maschile e poi nelle qualificazioni agli Europei 2024 di calcio. Riflettori puntati su Misano, dove vanno in scena qualifiche e Sprint Race della MotoGP, mentre in Francia correrà la Superbike. L’Italia incrocerà la Slovenia nella finale per il settimo posto ai Mondiali di basket, mentre l’Italia del rugby incomincerà la propria avventura ai Mondiali sfidando la Namibia. Prosegue la Vuelta di Spagna con una tappa di montagna e si gioca la Finale femminile agli US Open. Da seguire con grande attenzione i Mondiali di canottaggio, il SailGP di vela, la Coppa del Mondo di arrampicataiva e mountain bike, i Campionati Italiani ...