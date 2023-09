Sport | Abodi | ' inserimento in Costituzione è prima tappa'

(Di sabato 9 settembre 2023) Gaeta, 9 set. (Adnkronos) - "Siamo alla vigilia di un appuntamento importante che è ladi un percorso: l'delloin. Tra qualche giorno all'articolo 33 potremmo leggere: 'La Repubblica riconosce il valore dell'attivitàiva'. Non sarà il solo obiettivo raggiunto ma unadi partenza per nuove responsabilità". Lo ha detto Andrea, ministro per loe le Politiche giovanili, ad Azzurra Libertà, la kermesse dei giovani di Forza Italia in corso di svolgimento a Gaeta.

Il nuovo centro sportivo è ancora chiuso al pubblico. Il ministro per lo Sport: "Serve più collaborazione per risolvere i problemi"