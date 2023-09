Sport | Abodi | ' bello vincere | ma si deve essere di esempio anche nella sconfitta'

(Di sabato 9 settembre 2023) Gaeta, 9 set. (Adnkronos) - "Qualche giorno fa ho salutato i ragazzi della Nazionale italiana di rugby assieme al presidente federale augurando comunque di scendere in campo e difendere i colori della Nazionale con onore. E' iniziata bene, e l'onore è un valore ben presente nel rugby. Il percorso è lungo e complesso, ma questa nazionale, l'ho visto negli occhi degli atleti e dell'allenatore, ha quel qualcosa in più che potrebbesorprenderci. In ogni caso è normale che sia difficilefino in fondo, ma io chiedo a me stesso, e lo chiedoai ragazzi e ragazze che vestono i colori azzurri, chebisognadignitosi, e bisogna saper rendere onore all'Italia". Lo ha detto Andrea, ministro dello ...

Lo ha detto Andrea, ministro per loe le Politiche giovanili, ad Azzurra Libertà, la kermesse dei giovani di Forza Italia in corso di svolgimento a Gaeta.Lo ha detto Andrea, ministro delloe delle Politiche giovanile, ad Azzurra Libertà, la kermesse di Forza Italia Giovani, in corso di svolgimento a Gaeta. "In nove mesi contiamo di ...Queste le parole del ministro dello, Andrea Abod i, durante la festa nazionale di Forza Italia Giovani in corso a Gaeta. 'Non sarà soltanto un obiettivo raggiunto, ma un punto di partenza per ...

Stupro al parco Verde di Caivano: primo sopralluogo del commissario Ciciliano con il ministro dello Sport Abod ilmattino.it

«Vogliamo recuperare l’umanità di questi luoghi», ha parlato il ministro dello sport, Andrea Abodi, nel corso di un sopralluogo tecnico al centro sportivo Delphinia di Caivano, il posto dove si sono ...Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “Ieri abbiamo fatto un nuovo sopralluogo a Caivano. Ci stiamo concentrando sul posto perché vogliamo farlo diventare un simbolo. Tante situazioni come quella di Caivano dev ...