Sparano con un fucile ad aria compressa ferendo i passanti | il folle gioco dei giovani

(Di sabato 9 settembre 2023) Cinque ragazzi dovranno rispondere di violenza e lesioni aggravate da motivi abietti e futili mediante l'utilizzo di armi, per aver ferito sette persone. Giravano per la provincia di Latina a bordo di un'auto, sparando aicon unad

Paura al Circeo,una carabina dall'auto ferendo sette persone A far scattare l'intervento dei militari del comando di Terracina sono state le diverse segnalazioni arrivate alla centrale ...Erano in giro in macchina. Hanno sparatoun fucile ai passanti. Per loro si trattava di un gioco. Un divertimento. Ben sette persone sono rimaste ferite tra questi... baby corrieri dello spaccio, gang di che rapinano,, a volte muoiono senza nemmeno aver ...una piccola luce: "E' sicuramente apprezzabile l'allargamento della messa alla prova". Di Bella: "...

Sparano con una carabina dall’auto e feriscono sette persone seminando il panico tra San Felice Circeo e Terr… Repubblica Roma

In una notte di noia e follia, cinque ragazzi in cerca di emozioni forti hanno ferito sette persone nell’arco di un’ora. Hanno sparato con una carabina ad aria compressa da un’auto in corsa a Terracin ...Una baby gang ha preso di mira i passanti nei luoghi della movida, sparando ad altezza d’uomo.