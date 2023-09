Spalletti porterà nell'Italia il Napoli vincente (Gazzetta)

(Di sabato 9 settembre 2023) (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Ladello Sport prova a immaginare come sarà l'di Lucianoe a confrontarla con quella di Roberto Mancini. Anche se il modulo utilizzato ...

nella Nazionale il Napoli vincente, quello che ha riportato a conquistare il titolo di campione d'Italia dopo 33 anni. 'Sul tabellino leggeremo 4 - 3 - 3 come per Mancini, ma il ...Ognuno ha la sua idea di calcio e non si poteva clonare. Non è semplice, poi, tenere alta la voglia dopo un successo del genere. La chiave è tutta lì. Dopo le grandi vittorie c'è anche un ..."Ciro " dice" sarà il nostro capitano fino agli Europei: la scelta di chila fascia non sarà più in base alle presenze, quello è un dato solo numerico. Il capitano dovrà essere ...