Spalletti non paga la Clausola | De Laurentiis Prepara la Mossa Successiva

(Di sabato 9 settembre 2023) Lucianonon ha ancorato laal Napoli dopo il suo debutto con la Nazionale. Il presidente del Napoli, Aurelio De, potrebbe attivare il collegio arbitrale per garantire ilmento della penale. CALCIO NAPOLI. Nonostante l’entusiasmo che ha circondato il debutto di Lucianocome nuovo allenatore della Nazionale Italiana, una questione rimane in sospeso: lacontrattuale con il Napoli., che ha guidato il Napoli alla vittoria dello scudetto la scorsa stagione, non ha ancorato laprevista nel suo contratto con il club partenopeo. Un Debutto con Sfumature Il debutto disulla panchina della Nazionale è stato macchiato dal ...

Altre partite La Francia, in testa al Gruppo B,giocherà in questo turno, lasciando ai Paesi ... La prima partita casalinga di Lucianocome Ct dell'Italia sarà contro l'Ucraina a Milano ......l'Inghilterra contro l'Ucraina AFP via Getty Images Corpo articolo Debutto agrodolce per Lucianosulla panchina dell'Italia, che viene raggiunta nel finale dalla Macedonia del Nord esi ...Alla prima prova sulla panchina azzurra, Lucianova oltre l'1 - 1 contro la Macedonia del Nord a Skopje con i gol di Immobile al 47' e Bardhi all'81'. Dopo l'eliminazione nella corsa ad ...

Italia, pari in Macedonia: debutto amaro per Spalletti, Immobile non basta Tuttosport

non siamo stati bravi ad arrivargli con facilità sulla linea difensiva. Questo è dipeso anche dal campo che oggi era insidioso, la qualità la abbassava per forza. Dovevamo essere bravi a coprire ...Il pareggio a dieci minuti firmato da Bardhi su calcio di punizione rovina la festa a Spalletti, che quasi cade pure lui davanti alla Macedonia del Nord come il suo predecessore Mancini un anno ...