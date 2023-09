Spalletti | «Non abbiamo espresso la nostra qualità anche per colpa del campo»

(Di sabato 9 settembre 2023) Il nuovo tecnico della Nazionale italiana, Luciano, ha parlato a Sky dopo il pareggio rimediato contro la Macedonia nelle qualificazioni agli europei «Ci portiamo via la prestazione chefatto perché è quella che fa la differenza.tentato di giocare la partita per come ci eravamo organizzati. Forse potevamo fare qualcosa di più comedentro ilperché non siamo stati bravi ad arrivare conalla linea difensiva. Questo è dipesodelperché abbassava la. Poi dovevamo essere bravi a coprire questo spazio sulle palle buttate lì e spesso su queste respinge sporche hanno riconquistato palla e ci sono venuti sotto. Non siamo stati bravi a trovare le giuste linee di passaggio per ...

Il portiere della Nazionaleappare impeccabile Gigio Donnarumma colpevole o innocente sul gol della Macedonia del Nord L'Italia del ct Lucianopareggia 1 - 1 in trasferta nel match valido per le qualificazioni a ...5,5 Dopo il vantaggio l'Italia è sparita eè riuscito a trovare le contromisure adatte. Top e flop della Macedonia del Nord. Top. Bardhi Il migliore dei suoi, insieme a Elmas. Ha il ...inserisce subito Gnonto e Biraghi per Zaccagni e Dimarco ma è ancora la nazionale di casa ... Il risultatocambia: la gara finisce 1 - 1, si complica la qualificazione dell'Italia al ...

Italia, pari in Macedonia: debutto amaro per Spalletti, Immobile non basta Tuttosport

Spalletti mette in campo Biraghi per Dimarco e Gnonto per Zaccagni, ma il risultato non cambia. A San Siro, martedì sera, contro l'Ucraina azzurri chiamati al pronto riscatto. "La sofferenza è stata ...Termina 1-1 la sfida di Skopije tra la Macedonia e l’Italia, che rovina l’esordio con la Nazionale per Luciano Spalletti. A decidere la gara sono state le reti di Immobile al 48' mentre il pareggio lo ...