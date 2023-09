Spalletti | «Noi siamo l’Italia e non dobbiamo essere lisciati per il verso del pelo»

(Di sabato 9 settembre 2023) Il tecnico della Nazionale, Luciano, ha parlato in conferenza dopo il pareggio rimediato contro la Macedonia «Le ipotetiche possibilità sono state abbastanza. Poirimasti in ordine in campo, eccetto nei duelli fisici dove la palla è caduta al limite dell’area e loro da un punto di vista di conoscenza di quel momento ci hanno creato le difficoltà da cui è venuto fuori il pareggio» Peso emotivo dovuto all’avversario? «No, non posavere pesi di nessun genere, noi abbiamo la faccia tosta di far vedere subito dove vogliamo arrivare perché sennò diventa tuto più difficile. Se bisognaper ildeldiventa difficile, noiuna squadra forte per cuiarrivare a quel livello che ci è ...

dopo Macedonia - Italia Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha poi aggiunto ... Viene fuori un brutto risultato perperché la partita aveva la possibilità di essere vinta. ......fondamentale pera questo punto .' A Sky poi, Immobile ha aggiunto: 'L'atmosfera è abbastanza buona. Sapevamo che era difficile e ad un certo punto ci siamo anche innervositi . Conmi ...Le dichiarazioni dialla vigilia "Domani un po' di emozione quando sentirò l'inno ci sarà. Sta arimettere a posto queste ferite. Domani voglio una squadra che provi a fare la partita, ...

Azzurri al lavoro a Coverciano. Barella: “Da Spalletti grandissime ... FIGC

Chiedo scusa a tutti gli italiani, a tutta l'Eurppea. Su questi campi non si gioca a calcio, è valso per noi e anche per l'Italia chiaramente". Come ha visto il suo secondo padre Spalletti "Ho visto ...Spalletti mette in campo energie fresche con Biraghi per Dimarco ... E’ un momento dove bisogna stare ancora più uniti perché ci gira così. Oggi un tiro in porta e un gol. Eravamo riusciti a fare la ...