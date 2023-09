Spalletti | “L’inno della Nazionale vale 100 volte quello della Champions”

Le parole di Luciano, ct dell'Italia, prima del calcio d'inizio della partita tra gli azzurri e la Macedonia del Nord Lucianoha parlato ai microfoni della Rai prima del calcio d'inizio di Macedonia del Nord - Italia. Di seguito le sue parole. CONFRONTO CON LA CHAMPIONS - "Mi è successo di giocare bellissime ...Commenta per primo Lucianoha parlato ai microfoni della Rai, nei minuti che ... nei minuti che precedono'inizio di ...della Nazionale vale 100 voltedella Champions , stanotte ...... i tifosi si sono fatti sentire fin dall'e per tutta la ...discipline con i vari Ct che hanno mostrato interesse e solidarietà'...facciamo un in bocca al lupo ai ragazzi del calcio e a. ...

Spalletti: “Perchè gioca Zaccagni, l’inno della Nazionale vale 100 volte la Champions” SOS Fanta