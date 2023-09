Spalletti e Italia nei guai | il campo agghiacciante su cui si gioca la prima | Video

(Di sabato 9 settembre 2023) Manca sempre meno al debutto della Nazionalena guidata dal nuovo ct Luciano. Questa sera l'infatti affronterà a Skopje la Macedonia del Nord in quella che sarà una piccola rivincita dopo l'eliminazione dagli spareggi per i Mondiali in Qatar. Ma, più che lete dei vari Elmas e Nestorovski , a far preoccupare gli Azzurri è proprio il terreno sul quale si disputerà il match. A guardarlo bene, ildi Skopje sembra ricordare quello di Ugo Fantozzi nella leggendaria partita fra scapoli e ammogliati. Icircolati sui social mostrano proprio delle vere e proprie buche presenti soprattutto sulla parte esterna del terreno di gioco . Evidenziate soprattutto alcune parte delprive di erba, quasi come se fosse bruciata. Un pericolo da ...

BAKU - Nel giorno dell'esordio dell'di Luciano, il Belgio di Lukaku , capitano e titolare, nel match per le qualificazioni agli Europei 2024 batte a Baku i padroni di casa dell'Azerbaijan 1 - 0 grazie al gol al 38' di ...Ma questa non sarà l'unica gara che gli azzurri del nuovo commissario tecnico Lucianoaffronteranno. Già martedì sera, alle ore 20:45, l'affronterà a San Siro, Milano, l'Ucraina. La ...Peccato per gli infortuni...' In azzurro, un campionato e una Coppai trofei messi in bacheca: 'Percorso molto complicato con tante cose belle, e alcune non così belle. Sono ...

Italia, Spalletti: 'Per la prima volta ho un presidente che mi prende tutti i giocatori che voglio. Al posto di Chiesa...' Calciomercato.com

Trema la Juventus per l’infortunio di Federico Chiesa, che l’ha costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale. Durante l’allenamento di rifinitura con la Nazionale prima di Macedonia del Nord-Ita ...Prosegue il lavoro della Nazionale di calcio italiana in vista del primo impegno per le qualificazioni a Euro 2024. Il 9 settembre gli azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo contro la ...