Spalletti è il ct della catarsi | è chiamato alla rimozione di un lutto sportivo Repubblica

(Di sabato 9 settembre 2023) Lucianoè “il ct”. Lo attende un delicato compito: far dimenticare la partita contro la Macedonia che eliminò l’Italia dal Mondiale. Proprio la Macedonia del Nord sarà la prossima avversariaNazionale italiana, come se fosse uno scherzo del destino. Lane scrive. Ieri, in conferenza stampa, un giornalista macedone ha chiesto ase ha fatto rivedere ai suoi giocatori quella partita. Il tecnico ha risposto: «Certo che abbiamo analizzato tanto quella partita: posso raccontarla tutta. L’analisi tecnica dei nostri avversari l’abbiamo tirata fuori da lì, anche perché per i reduci era più semplice».sa, scrive il quotidiano, “che all’Arena Proeski non va in scena soltanto il suo debutto da successore del transfuga ...

... traslocati dall'abituale 21.15 alle ore 18 per non sovrapporsi con l'Italia di Luciano... Ma nei valoriNazionale invece è tutto uguale, quella non cambia". Un altro tema è la pressione ...porterà con sé il Napoli vincente, forse la creatura più bellasua storia, anche se la prima Roma, per scelte d'attacco e velocità, aveva poco da invidiare. Non sono però escluse ...Di chi non veniva considerato dall'ex ct Mancini e consi è ritrovato subito al centroscena. È l'Italia di Casale, Romagnoli e Zaccagni che non risultavano mai nelle liste del Mancio ...

Immobile promosso da Spalletti: sarà il capitano della nuova Italia Corriere dello Sport

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Macedonia-Italia, match di debutto di Luciano Spalletti da ct della Nazionale, valido per le qualificazioni all’Europeo ...Amore e organizzazione, passione ed estro al servizio del gioco e del risultato. L'attesa è finalmente terminata, Luciano Spalletti non vede l'ora di sedersi ...