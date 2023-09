Spalletti | “Brutto risultato | ma prestazione positiva Il campo ha abbassato la qualità”

(Di sabato 9 settembre 2023) A partire dalle ore 20.45 di questa sera è ufficialmente iniziata, sul, la nuova era di Lucianoalla guida della Nazionale italiana di calcio. L’Italia ha infatti disputato a Skopje, all’interno della Tose Proeski Arena, il match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 contro la Macedonia del Nord. Ilfinale? 1-1. Un debutto amaro per il mister campione d’Italia lo scorso anno con il Napoli. Adesso non resta dunque che pensare al prossimo impegno casalingo e valido sempre per un possibile accesso alla competizione continentale del prossimo anno. Gli Azzurri, martedì 12 settembre a partire dalle ore 20.45 e all’interno di San Siro, dovranno vedersela contro l’Ucraina (LEGGI QUI), altra squadra che, insieme a Inghilterra, Macedonia del Nord e Malta, prende parte al Gruppo C con la nostra Nazionale. ...

Luciano, uomo che ama Napoli e i napoletani, un pizzico di scaramanzia l'avrà sicuramente. "È unricordo, ma dobbiamo ripartire - ha detto ieri a Coverciano Nicolò Barella, unico ...Disalta subito all'occhio la schiettezza, è stato subito onesto, mi ha criticato in ... li abbiamo già incontrati purtroppo in una partita che resta unricordo, però c'è un nuovo ...Disalta subito all'occhio la schiettezza, è stato subito onesto, mi ha criticato in ... li abbiamo già incontrati purtroppo in una partita che resta unricordo, però c'è un nuovo ...

Spalletti: "Brutto risultato ma prestazione positiva. Campo ha abbassato la qualità" OA Sport

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...22.47 - FINISCE QUI! Si chiude sull'1-1 il debutto sulla panchina dell'Italia di Spalletti che non va oltre il pari in casa della Macedonia del Nord. Vantaggio di Immobile al 47' ...