Sorrento-Cerignola oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 9 settembre 2023) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita all’esordio contro in casa del Giugliano, fa il suo debutto davanti ai propri tifosi e vuole la vittoria. La formazione pugliese, dal suo canto, è reduce dal pareggio con il Messina e spera di portare a casa i tre punti su un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SEGUI LASITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Calcio serie C girone C, si gioca una partita di anticipo per la seconda giornata:- Audace(campo neutro di Potenza) con inizio alle 18,30.Le probabili formazioni di- Audace(4 - 3 - 3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, Bonavolontà, Vitale; Scala, Martignago, Badje. Allenatore: ...In Italia troviamo oltre al girone B di Serie C con cinque sfide alle ore 18.30 anche- Audaceallo stesso orario per il girone C. Da non perdere alle ore 13 la semifinale di ...

Cerignola, Tisci: "Cercheremo di fare la partita. Sorrento avversario ... Antenna Sud

Il Corriere dello Sport riepiloga gli appuntamenti della giornata in Lega Pro: "In Serie C la seconda giornata prosegue oggi con sei gare. Il Girone B ne propone cinque: l'Arezzo, che ...La seconda giornata della Serie C 2023-2024 è entrata pienamente nel vivo. Con i due anticipi della serata di ieri riguardanti il girone B, è iniziato il weekend di gara della terza serie calcistica i ...