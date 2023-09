Sorpresa agli Us Open | Medvedev manda ko Alcaraz | in finale troverà Djokovic

NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev conquista ala finale degli Us Open battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nella notte italiana, il russo - dopo 3 ore e 22 minuti di gioco - ha superato il numero uno al mondo in quattro set, con il ...NEW YORK (Stati Uniti) - Domenica sera (ore 22 italiane) all'Arthur Ashe Stadium di New York il numero 2 al mondo (ma virtualmemte 1) Novak Djokovic affronterà il numero 3 Daniil Medvedev nella finale ...... è probabile che abbiate avuto una reazione diquand'è apparsa per la prima volta sullo ... e Merryfield, un'app che consenteutenti di guadagnare punti per buoni acquisto quando comprano ...

Djokovic-Medvedev, Alcaraz si piega: sorpresa russa agli US Open Tuttosport

Il russo domina l'incontro e vince con il punteggio di 7-6, 6-1, 3-6, 6-3 dopo tre ore e 22 minuti di partita NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev conquista a sorpresa la finale degli Us Open batt ...NEW YORK (Stati Uniti) - Domenica sera (ore 22 italiane) all'Arthur Ashe Stadium di New York il numero 2 al mondo (ma virtualmemte 1) Novak Djokovic affronterà il numero 3 Daniil Medvedev nella finale ...