Sorelle Selassié avranno un programma tutto loro | dove e quando andrà in onda

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo il GF Vip, gli impegni in radio, una linea di moda e i singoli estivi, letorneranno con un nuovo progetto. Lulù, Clarissa e Jessica daiprofili Instagram hanno annunciato che presto saranno incon untelevisivo. Dal 20 settembre le tre ex vippone condurranno una trasmissione su Cusano Italia Tv. Leal timone di uno show su Cusano Tv. “Eccoci qua! Finalmente possiamo annunciarvi il nostro progetto!!Siamo liete di presentarvi il nostro nuovo format “Suite Selassie” cheintutti i mercoledì a partire dal 20 settembre su Cusano Italia Tv dalle 21:30 alle 23:30.Vi aspettano tante novità, risate, interviste, giochi ed ospiti di ...

La principessa etiope sarà infatti anche protagonista di "Suite", Jessica sarà affiancata dalleLulú e Clary, che condurranno insieme a lei un programma sulla stessa rete. Si tratta ...Tra questi Manila Nazzaro, Aldo Montano, le, Alex Belli e Delia Duran, Carmen Russo e Giucas Casella. E ancora i futuri genitori Sophie Codegoni e Alessandro Basciano , in attesa ...Ma le contrattazioni non sarebbero andate in porto, nonostante le treabbiano dimostrato a più riprese di avere una grande passione per il canto. Si sono inoltre fatti i nomi di Guenda Goria ,...