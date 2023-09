Sondaggio Pagnoncelli | è botto Forza Italia | controtedenza | quanto guadagna in un mese

(Di sabato 9 settembre 2023) "Partiti stabili", ma con una sorpresa. IlIpsos di Nandopubblicato dal Corriere della Sera fotografa la situazione politica dopo l'estate, in uno scenario piuttosto complicato che delinea un autunno caldissimo sia sul piano interno sia su quello estero, sotto ogni punto di vista. Parte proprio da qui il sondaggista, individuando tre fronti critici: "L'inflazione e la pesante ricaduta sui bilanci delle famiglie". "l'immigrazione, con gli sbarchi saliti esponenzialmente" e "le difficoltà dei conti (imputati in parte importante al superbonus, ma non solo effetto di questo)", con una difficile manovra nel futuro prossimo. In questo quadro, il governo appare vittima di una progressiva, sia pure contenuta contrazione di consensi, accentuata daaccaduto ad agosto. Oggi "il 47% degli elettori ne dà una ...

...ridere apprendendo del calo dei consensi al governo e a lei personalmente attribuitogli in Italia dall'Ipsos in uncondotto per il Corriere della Sera . E analizzato da Nando...I francesi ci invidiano Meloni: la premier è meglio di Macronsi focalizza poi sul governo, che 'continua a evidenziare una progressiva contrazione dei consensi. Se a luglio per la prima ...Vannacci, Roberto, il soldato Ryan della destra italiana, c hi lo salverà La destra italiana dovrebbe studiare il fenomeno ordinando un. Intanto il suo libro è il quarto su Amazon, nella categoria Political Freedom (Books) e 13.mo in Essays (Books) dice parole non politicamente corrette, parla di ladri, lobby ...

Sondaggio Pagnoncelli, il crollo di Fratelli d’Italia è solo nei sogni della sinistra Il Tempo

abbia smesso di ridere apprendendo del calo dei consensi al governo e a lei personalmente attribuitogli in Italia dall’Ipsos in un sondaggio condotto per il Corriere della Sera. E analizzato da Nando ...Progressiva erosione della luna di miele di Giorgia Meloni e del governo con gli italiani alla vigilia delle sfide del prossimo autunno. Dalla Nadef alla manovra, dal salario minimo all’inizio della c ...