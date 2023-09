Sondaggi politici Emg | due italiani su tre hanno timore di essere colpiti da alluvioni aggiornamento 9 SETTEMBRE

(Di sabato 9 settembre 2023) Ultime notizie La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione () La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione Serpeggia la paura tra gli. Dopo gli eventi della Romagna, dove ledella scorsa settimanaprovocato 15 morti, ora ilè che l’acqua prima o poi non risparmi neanche il proprio territorio. Secondo gli ultimidi Emg per Agorà duesu tre, il 66%, temono di. Solo il 21%, invece, si sente al sicuro. La paura sale soprattutto nel Mezzogiorno, dove sono il 75% coloro chedicoinvolti in ...

... un progetto essenziale in uno spazio senza rappresentanza: così cambieranno gli equilibri... Infine una previsione sulle prossime elezioni europee : "Non dobbiamo guardare ai. Siamo ...iniziano a farsi preoccupanti per Giorgia Meloni , proprio nel momento in cui il governo si appresta a imbastire la legge di Bilancio 2024 che a detta della premier sarà condizionata ...oggi 8 settembre col crollo di Fratelli d'Italia: giù anche il Pd, sorridono Lega e ...

Sondaggi politici, crolla Fratelli d'Italia e cala il Pd: bene Movimento 5 Stelle e Lega Fanpage.it

America latina (Alias) Claudia Heiss, direttrice della facoltà di Scienze politiche della Universidad de Chile e ricercatrice di teoria politica e costituzionalismo, racconta il suo paese e le lotte c ...Mentre dopo l’estate Fratelli d’Italia registra un calo, a godere di buona salute è Forza Italia che torna al 10% e si posiziona al ...