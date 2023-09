Sondaggi | calo di consenso per la premier Meloni e il governo Ma Fdi è oltre il 30%

(Di sabato 9 settembre 2023) Idi Ipsos raccontati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera registrano per la prima volta undelper Giorgia. Lariceve più giudizi negativi che positivi (46% contro 44%) nella rilevazione, mentre Fratelli d’Italia resta sopra il 30%. La ripresa deidopo la pausa agostana certifica anche una ripresa del Partito Democratico e undel Movimento 5 Stelle. Anche ilè in territorio negativo: 47% contro il 42%. L’indice di gradimento della, che a luglio era a quota 52, ora è a 49. Per quanto riguarda i partiti, Fdi è al 30,2% e perde qualche decimale. Così come la Lega, che approda a quota 8,1% perdendo lo 0,3%. Inanche Noi Moderati (-0,2%). ...

Fratelli d'Italia scende al 29%, il Movimento 5 Stelle sale al 16% Come sempre ielettorali dell'Istituto Piepoli sono molto prudenti con le variazioni dei partiti, che non ...d'Italia in......perché la presenza di quantità massicce nei granai del paese ha provocato un drasticodei ... sovranista alleato di Giorgia Meloni, ancora in vetta ai(38 per cento) ma con nuovi sfidanti ...politici iniziano a farsi preoccupanti per Giorgia Meloni , proprio nel momento in cui il ... rispetto a fine luglio sarebbero inFratelli d'Italia ( - 1,2%), Lega ( - 0,3%) e Forza ...

Sondaggi, calo di consenso per la premier Meloni e il governo. Ma ... Open

Sarà un modo per festeggiare la vittoria elettorale di un anno fa, riconnettersi per la prima volta al proprio popolo, ma pure per contarsi, gonfiare il petto nei confronti degli alleati e ritrovare u ...Mentre dopo l’estate Fratelli d’Italia registra un calo, a godere di buona salute è Forza Italia che torna al 10% e si posiziona al ...