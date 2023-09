Sommer | dall’Inter alla Svizzera | l’obiettivo rimane la porta inviolata

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 settembre 2023)stasera giocherà contro Kosovo. Il portiere dellae dell’Inter punta al quarto gettone consecutivo di imbattibilità LEADER ? Ultima batteria di interisti in campo per quanto riguarda la quinta giornata delle partite di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Stasera toccherà agli italiani Barella, Bastoni e Dimarco e allo svizzero Yann. Il portiere della Nazionale di Murat Yakin sarà ospite sul campo del Kosovo. La, prima nel girone I a quota 10 punti, va a caccia del quinto risultato utile di fila per dare una notevole sterzata e prenotarsi un volo per la Germania. Dal primo minuto non mancherà capitan, leader indiscusso e guardiano dei pali elvetici ormai da oltre cinque lunghi anni. IMBATTIBILITÀ ?va a caccia del quarto clean sheet ...