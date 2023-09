Solo la certezza uccide | Charlene di Monaco | il principe Alberto rompe il silenzio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) Da tempo si rincorrono le voci di una separazione di fatto a Palazzo Grimaldi tra ildie la moglie. Ma ora a chiarire è lo stessoche in una intervista a Il Corriere della Sera mette a tacere tutti: "è sempre il mio fianco, ieri abbiamo ricevuto assieme al Palais il nuovo ambasciatore francese a… assieme sulla piazza del Casinò per la gara charity della Princess ofCup di golf". Quindi aggiunge: "Non capisco tutti questi rumors che mi feriscono, su di lei che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità"., ammette il, "ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai, ma adesso ...