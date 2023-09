SmackDown 08 09 2023 Jimmy ne sei sicuro?

(Di sabato 9 settembre 2023) Bentornati amici nel consueto report di, anche per lo show blu siamo nel post-Payback. Inoltre lo show blu avrà qualche assenza visto che poche ore fa c’è stato Superstar Spectacle in India ma ciò non dovrebbe essere un problema troppo grande. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Damage CTRL(w/Dakota Kai) vs Charlotte Flair & Shotzi (3 / 5) La puntata si apre con questo tag team match che non è male ma nemmeno nulla di eclatante. Le heel riescono ad isolare Shotzi ma soffrono quanto entra in gioco Charlotte Flair che ristabilisce la situazione. Comunque la vittoria arriva grazie ad Asuka distrazione fondamentale per Bayley che si fa sorprendere da Charlotte e si fa schienale da Shotzi. Asuka si candida come avversaria di Iyo Sky. Vincitrici: Charlotte Flair & Shotzi BACKSTAGE:Uso ...

John Cena sarà l'host del PLE Nella puntata di ieri sera è stato annunciato che John ... Cosa farà il 16 volte campione del mondo Dove vedere WWE Payback Per vedere WWE Payback basta ...

