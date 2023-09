Sindaco di Bergamo | fumata nera su Tiraboschi? Il centrodestra prende tempo Per la Lega è un sì

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 settembre 2023). Non è certamente la prima volta che si incontrano, ma sicuramente è quella in cui si sono cominciate a girare le caselle con i volti degli aspiranti candidati alla carica di. Vacanze alle spalle, ilrimette la testa sulla partita che attendenel 2024. Come? Con un nuovo appuntamento di coalizione, al cui tavolo si sono sedute tutte le anime che la compongono: Fratelli d’Italia,e Forza Italia. Al vaglio degli alleati la stesura del programma, lavoro già cominciato mesi fa, e, appunto, le riflessioni sui papabili. Impossibile che l’incontro non finisca sul tema del momento, ovvero sull’auto candidatura di Luca, ex manager di Mediaset, oggi scrittore e fumettista in Svizzera, che solo qualche settimana fa ha reso pubblica la sua ...