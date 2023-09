Sicurezza a Firenze | in campo 40 volontari in divisa in piazze e giardini della città

Il servizio con l'associazione nazionale Carabinieri 181 Pegaso partirà lunedì in 32 aree pubbliche dei 5 quartieri... affiancati dalla Polizia Municipale di, hanno presidiato l'intera area verde. Il Questore ...anche sulla base di quanto emerso durante i comitati provinciali sull'ordine e lapubblica ...Il sindaco di Comune e Città Metropolitana diDario Nardella ha annunciato imminenti lavori per aumentare lanel parco delle Cascine, in particolare in alcune zone specifiche come Piazzale Vittorio Veneto. Al via lunedì i ...

E il caso Cascine sbarca a Roma: Firenze chiede aiuto per sicurezza LA NAZIONE

Più luce alle Cascine: arrivano i fari 'effetto aeroporto'. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Firenze Dario Nardella, durante la presentazione del nuovo progetto sui volontari per la sicurezza in ...Li vedremo girare per le strade, piazze e giardini di Firenze: in divisa veglieranno sulla città. Non sono sceriffi e nemmeno forze dell’ordine ma 40 volontari della sicurezza che da lunedì ...