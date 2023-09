“Siamo bloccati tra i monti del Marocco | il terremoto ha causato una frana che blocca la strada Siamo preoccupatissimi” Il racconto dei turisti italiani

(Di sabato 9 settembre 2023) “fuori dall’hotel sul passo Tizi n’test e laè sbarrata da unada entrambe le parti. Ora ci stiamo incamminando verso Agadir, sono trenta chilometri per fortuna in discesa ma dobbiamo a sbrigarci perchè inizia a fare caldo”. È questo ilfatto all’Ansa da una turista italiana che si trova in vacanza incol marito e il figlio 15enne. Ieri sera si trovavano erano in un hotel sulle montagne dell’Atlante quando è arrivata la potente scossa didi magnitudo 6.8. Tanta la paura ma, fortunatamente, stanno tutti bene. Adesso la sfida per loro è però riuscire a raggiungere la città e poi un aeroporto da cui partire per ...

09 set 11:56 Turisti italiani: "Dopo sisma su monti Marocco" 'preoccupatissimi, fuori dall'hotel sul passo Tizi n'test e la strada è sbarrata da una frana da entrambe le parti. Ora ci stiamo incamminando verso Agadir, sono trenta chilometri per fortuna in discesa ...

Notte di paura in Marocco dopo il terremoto che ha colpito il Paese. Molti i turisti presenti (Marrakech è una storica meta turistica). Ecco il racconto di Lorenzo, un ticinese che ...