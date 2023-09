Si spacciano per avvocati per truffare un’anziana | arrestati due giovani

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a seguito di mirata attività info investigativa hanno tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri, un 18enne di Villaricca (NA) ed un 22enne di Pozzuoli (NA), indagati allo stato degli atti di truffa aggravata in danno disignora e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. I due, giunti nel comune di Monteforte Irpino a bordo di un’auto Fiat 500, spacciandosi con abilità ed astuzia per sedicenti, usando il sotterfugio del falso incidente, erano riusciti a carpire la buona fede disignora alla quale veniva riferito che la figlia a seguito di un sinistro avrebbe dovuto corrispondere un’ingente somma di denaro per evitare ulteriori complicazioni legali. Nella circostanza, la donna, attingendo alle risorse in ...