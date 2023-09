‘Si parte!’ | di Alexandra Litvina |  Anna Desnitskaya

(Di sabato 9 settembre 2023) Chi ha inventato il carro? Qual è la ferrovia più lunga del mondo? Per scoprire queste e altre curiosità ti basterà salire a bordo di quest’albo illustrato e partire per un viaggio nella storia e attraverso il globo sulle tracce delle invenzioni più incredibili, dalla ruota al tunnel della manica...

... che attende ancora la ratifica del Mes , il meccanismo europeo di stabilità, dadel ... Uno spauracchio mentrecercano con difficolta' le risorse per la prossima legge di bilancio, in un quadro ...... insistendo nonostante l'accensione del video del cellulare dadella vittima, raggiunta da ... la vittima è riuscita a chiedere aiuto a due ragazzi chestavano allenando , ancora seguito dal ...Nell'analisi del Financial Timessottolinea che l'estensione dei tagli alla produzione di ... I prezzi alla pompa tendono a svolgere un ruolo enorme nella percezione dell'economia dadegli ...