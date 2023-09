"Volontà di non lavorare":senza freni sul reddito. Schiaffo alla sinistra È quello che ... la più importante maratona digitale italiana organizzata dal dem Francesco, che proietta molte ...Leggi anchecontro i direttori stranieri nei musei italiani: 'Sì, voglio che le istituzioni italiane più importanti siano guidate da Italiani' Nardellala vigilanza armata davanti ai ...Vedi Anchedà le pagelle al governo: promuove Sangiuliano,Crosetto. E ironizza: 'Tajani Ministro di cosa Giorgetti si è melonizzato' Nella stessa diretta social, dopo le critiche ...

Sgarbi boccia la piramide green: «Mortifica Piazza Vecchia» L'Eco di Bergamo

L’INTERVENTO. Il sottosegretario del ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi, interviene in merito al controverso progetto della piramide verde montata in Piazza Vecchia nell’ambito del Festival del ...Crosetto bocciato, promosso, invece, Sangiuliano. E Tajani Non classificato. Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, intervistato da Stefano Zurlo a “Gli incontri del Principe” a Viareggio, in ...