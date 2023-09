Serie C gironr C pre partita Crotone vs Turris

(Di sabato 9 settembre 2023) Prevsdomenica 10 settembre ore 20.45 stadio Ezio Scida. Assente il centrocampista D’Errico per squalifica. Mister Zauli: “Lasquadra bene attrezzata ma noi vogliamo i tre punti. Contento per come i tifosi anche quest’anno continuano a seguirci in massa e con passione”. Probabili formazioni:(4-2-3-1): Dini, Leo, Papini, Gigliotti, Giron, Vitale, Felippe, Tribuzzi, Petriccione, D’Ursi, Tumminello. All. Zauli(3-4-3): Fasolino, Cocetta, Miceli, Contessa, Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa, Giannone, Maniero, Nocerino. All. Caneo Arbitro: Samuele Andreano di Prato Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno Quarto giudice a bordo campo: Mauro Gangi di Enna È pur vero che si è ancora agli albori della stagione ed una vittoria, o una ...

